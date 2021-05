Auto ramt EBS paal en eindigt ondersteboven op wegdek

Bij een eenzijdig verkeersongeval vrijdagavond in Suriname, is deze auto op z’n kop op het wegdek terecht gekomen. Het ongeval vond rond 21.15u plaats aan de Schietbaanweg in Paramaribo.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de bestuurder vermoedelijk de controle over het stuur heeft verloren na het beschrijven van een bocht. Hij knalde tegenover Milasco Muffler Shop tegen een stroompaal waarna de auto ondersteboven op de weg eindigde.

De bestuurder is er ongedeerd van af gekomen en is gehoord door de politie. Een bergingsbedrijf moest het voertuig afvoeren.

De EBS stroompaal heeft de botsing met de auto niet overleefd en is kapot gegaan. Een team van het Surinaamse energiebedrijf was ter plaatse om de schade te repareren.