Kompaan van doodgeschoten rover anderhalf jaar uit handen justitie gebleven

De politie in Suriname heeft deze week de verdachte Mario H. (foto) aangehouden, die bijna anderhalf jaar uit handen van justitie wist te blijven. Hij is woensdagmiddag door leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo aangehouden voor een beroving eind 2019. Bij die beroving werd zijn kompaan dodelijk geraakt.

H. wordt ervan verdacht samen met een ander een overval bij een winkel aan de Tout Lui Fautkanaalweg te hebben gepleegd, op 20 december 2019. Zij vielen de winkelierster aan en sloegen de vrouw op het hoofd. Daarbij maakten ze de dagopbrengst buit.

De rovers losten ook schoten op een neefje van de eigenaar van de winkel. Het neefje werd geraakt in zijn rechteronderarm. De eigenaar, die ook op het terrein woont, loste met zijn jachtgeweer schoten waarbij een van de rovers dodelijk werd geraakt (foto onder).

De tweede verdachte Mario H. wist toen te ontkomen. Hij werd door de Surinaamse politie in beeld gebracht als de persoon die ook betrokken was bij de gewapende roofoverval. Mario H is aangehouden aan de Calcuttastraat. Na zijn arrestatie is hij overgedragen aan de recherche voor het verdere onderzoek. Hij ontkent schuldig te zijn.

Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekerking gesteld.