COVID-19: Weer 1 persoon overleden en 117 nieuwe gevallen

In Suriname is er vrijdag 7 mei weer één persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met COVID-19. Ook zijn er 117 nieuwe gevallen geregistreerd, na in totaal 333 keer testen. Dat blijkt vrijdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal personen in het ziekenhuis iets is gedaald en wel van 113 naar 111. Het aantal patiënten, dat op de intensive care unit (ICU) behandeld wordt aan de gevolgen van besmetting met COVID-19, is ook iets gedaald van 26 naar 24.

Ook is te zien dat 369 positief geteste personen in isolatie zijn. Het aantal genezen personen in de afgelopen 24 uur bedraagt 38.

De cijfers van vrijdag 7 mei 2021: