Beveilingscamera legt dodelijke aanrijding Paramaribo-Noord vast

Bij een aanrijding vandaag rond 13.00 uur tussen een vrachtwagen en een bromfiets op de hoek van de Mozart- en de Anamoestraat, heeft de bromfietser het leven gelaten. Een beveiligingscamera van een nabijgelegen pand legde het voorval vast op beeld.

Daarbij is te zien dat de bromfietser is overreden door de vrachtwagen nadat hij die inhaalde en in de dode voorhoek afsloeg.

Met het heengaan van de bromfietser is de verkeersbarometer in Suriname gestegen naar 34. Hieronder het vastgelegd beeld.