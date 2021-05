Moeder slaat 9-jarige dochter bewusteloos

Een moeder in Suriname heeft haar negenjarige dochter vandaag zodanig geslagen in Paramaribo dat zij het bewustzijn heeft verloren. Het kind had ook een diepe snijwond aan haar hoofd.

Vermoedelijk heeft de vrouw haar kind met de hak van een schoen geslagen. Het meisje moest met de ambulance worden vervoerd naar het ziekenhuis. De politie zal haar nog horen over de mishandeling.

De moeder is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het onderzoek is nog gaande om de reden van de mishandeling te achterhalen.