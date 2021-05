Een bewaker in Suriname heeft vandaag in Paramaribo een verwonding aan zijn hand opgelopen. Zijn dienstwapen zou per ongeluk zijn afgegaan.

De jongeman is geraakt aan een van zijn vingers toen het wapen ongelukkigerwijs afging. Hij is per eigen gelegenheid geweest voor medische behandeling.

Er was verder een kogelinslag aan de voorgevel van het gebouw. De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.