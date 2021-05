1 coronadode en 61 nieuwe gevallen na 200 keer testen

In Suriname is zondag 2 mei weer een coronadode genoteerd. Het totaal aantal personen dat in het land is overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde virus, is hierdoor gestegen naar 207. Daarvan zijn afgelopen weekend 6 mensen overleden.

Dat blijkt zondagavond uit de update van de COVID-19 website van de Surinaamse overheid. Uit de cijfers blijkt verder dat er zaterdag 61 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd na 200 keer testen.

Zondag werd ook duidelijk dat de capaciteit van ziekenhuisbedden en die op de intensive care is bereikt. Op dit moment zijn er 109 mensen in het ziekenhuis en 26 op de intensive care.

De overheid besluit komende week of er nog een total weekend lockdown komt.