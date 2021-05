De bestuurder van dit voertuig, een snelle Toyota Mark X, is zondagochtend op z’n kop in het water langs de Ringweg terecht gekomen. Hij kwam met de schrik vrij.

De man verklaarde dat hij door een andere weggebruiker is aangereden, waarna hij de controle over het stuur verloor en op z’n kop in het water eindigde. Volgens hem sloeg de veroorzaker daarna op de vlucht.

De Surinaamse politie heeft het merkwaardig ongeval in onderzoek.