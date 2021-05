Geestelijk gestoorde vrouw in Moengo steekt woning in brand

Een geestelijk gestoorde vrouw heeft haar woning aan de Rouweweg te Moengo zaterdagavond in brand gestoken. Het betreft een laagbouwwoning, die in hout en steen was opgetrokken.

De vrouw verklaarde dat ze twee matrassen op elkaar had geplaatst en het vuur met een aansteker aanmaakte. Ze probeerde al langer dan een week de woning in brand te steken, maar het lukte haar toen niet.

Zaterdag wist zij het pand wel in brand te steken. De politie heeft vaker het adres aangedaan.

De woning is niet verzekerd en ook niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Er werd stroom afgetapt van een andere woning op het erf. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De woning en inboedel zijn geheel afgebrand.