40 voet container geplaatst als tijdelijke oplossing om weg te herstellen

Het weggedeelte ter hoogte van Dordrecht nabij de oude sluis aan de Commissaris Thurkowweg( Jaglust), in het district Commewijne, zal spoedig worden opengesteld voor het verkeer.

In de middag van vrijdag 30 april 2021 is een gedeelte van de weg weggespoeld door de zware regenval van de afgelopen dagen.

Het Ministerie van Openbare Werken is samen met het Commissariaat van Commewijne dit weekend met man en macht aan het werken, om het weggedeelte spoedig te herstellen.

Er is een 40 voet container geplaatst (foto), die met schoor is verstevigd. Op zondag 2 mei 2021 wordt het weggedeelte opgevuld met opvulzand en daarna voorzien van base- course: