Op speelse wijze Surinaamse woorden leren

Na het grote succes van het allereerste spel met 50 dierennamen in het Surinaams volgt nu een tweede editie: “Ik leer Sranan”. Dit unieke kaartspel vergroot de Surinaamse woordenschat.

Pikin Fu Gado heeft als enige een methode ontwikkelt om spelenderwijs Surinaamse woordjes te leren. Veel kinderen in Nederland krijgen de Surinaamse taal nauwelijks aangeleerd. Dat is een gemiste kans. Juist kinderen leren snel en makkelijk een woordenschat als ze er actief en spelenderwijs mee bezig zijn. De spellen van Pikin Fu Gado spelen daar als enige op in.

Taboe doorbreken

“Nog niet zo lang geleden was het een taboe om Sranan of Sranantongo (letterlijk: Surinaamse taal) te spreken. Nu het stigma ‘slaventaal’ lijkt te verdwijnen, is het meer en meer geaccepteerd om Surinaams te leren. Wij hebben dit initiatief genomen om te helpen met het emanciperen van de mooie Surinaamse taal.”, zegt initiatiefnemer Amparo van Tholl.

Het taboe om Surinaams te spreken wordt met deze spellen doorbroken. De drempel om de woorden te leren en uit te spreken is laag. Op deze unieke en speelse wijze leren kinderen snel nieuwe Surinaamse woorden.

Op 14 mei komt de tweede editie uit. Met “Ik leer Sranan” wordt de woordenschat verder uitgebreid. De tweede editie vormt daarmee een aanvulling op de eerste editie “Dierennamen in het Sranan”. De kaarten zijn niet alleen voor kinderen leerzaam, maar ook ouderen steken er wat van op.

De edities zijn verkrijgbaar via www.pikinfugado.com.