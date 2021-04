Politiepost Paranam bijna twee maanden zonder prowagen

De politiepost te Paranam is al bijkans twee maanden zonder prowagen. Het eigen politievoertuig was in de maand februari betrokken bij een aanrijding. De redactie verneemt dat de agenten van post Paranam hun werkzaamheden hierdoor niet adequaat kunnen uitvoeren.

De agenten zijn afhankelijk van assistentie van de omliggende posten zoals Domburg of Zanderij. Hierdoor worden de bewoners van Paranam gedupeerd, omdat de agenten bij oproepen te laat arriveren. In sommige gevallen worden de agenten zelfs uitgescholden.

De leiding van het korps politie Suriname is reeds op de hoogte gesteld van deze situatie. In hoeverre de zaak serieus wordt genomen is nog onduidelijk.