Monteur sloopt en verkoopt auto-onderdelen klanten

Een monteur in Suriname heeft vijf personen in Paramaribo opgelicht. Hij nam auto’s voor reparatie aan, maar sloopte de onderdelen. De politie heeft hem deze week aangehouden en in verzekering gesteld.

De man heeft zijn werkplaats waarbij de benadeelden hun voertuigen brachten voor reparatie. Zij lieten hun wagens achter, maar de verdachte sloopte de onderdelen en verkocht die aan anderen. Toen de aangevers gingen om naar hun wagen te vragen, werden zij steeds op de lange baan gehouden. Zij hebben uiteindelijk aangifte gedaan tegen de monteur.

De monteur zou verder anderen met de dood hebben bedreigd. Hij zette spullen van hem op het terrein van een buurman die al jaren terug is overleden. Toen de familieleden van de overleden man voor controle op de plaats gingen, spraken zij de monteur aan om de goederen te verwijderen. De man ging echter tekeer en vond dat hij toestemming had van de overleden man.

De verdachte bedreigde de familieleden met de dood want zij bleven bij hun standpunt dat hij geen toestemming had. De mensen hebben aangifte van de bedreiging gedaan bij de Surinaamse politie.