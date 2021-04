Vandaag vervolg Krijgsraadzitting 8 december strafproces; wegen afgesloten

Vandaag, vrijdag 30 april 2021, vindt de voortzetting van het 8 december strafproces in Suriname plaats. De Krijgsraad veroordeelde Bouterse in 2019 bij verstek tot twintig jaar cel voor het medeplegen van de moord op vijftien politieke tegenstanders van zijn regime in 1982.

Hierna tekende de advocaat van Bouterse, mr. Irwin Kanhai verzet aan tegen veroordeling van de oud-president. Vorige maand verwierp de Krijgsraad de excepties van Kanhai. Vandaag kan dus een aanvang worden gemaakt met de inhoudelijke behandeling van het verstekvonnis.

In verband met deze zaak zal de Mrg. Wulfingstraat weer vanuit beide zijden worden afgesloten voor alle verkeer. Er zal geen verkeer worden toegelaten vanuit zowel de Henck Arronstraat als de Roseveltkade in de Mrg. Wulfingstraat. De afsluiting zal vanaf 06.00 uur v.m. plaatsvinden tot na de krijgsraadzitting.

Op de verkeersdeelnemers wordt een beroep gedaan de aanwijzingen ter plaatse stipt op te volgen.