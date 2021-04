Vier auto’s betrokken bij aanrijding Oost-Westverbinding in Suriname

Bij een verkeersongeval woensdagavond op de Oost-Westverbinding in Suriname, waren maar liefst vier auto’s betrokken. Het ongeval vond plaats ter hoogte van de Pt Manurathweg in Commewijne, niet ver van de Bosjebrug.

Twee auto’s kwamen uit de richting van de stad, eentje stond aan de linkerkant op de berm en de andere kwam vanuit Peperpot en ging richting brug. De bestuurder van die laatst genoemde auto, verloor de controle over het stuur en kwam op de weghelft van de tegenliggers.

Er ontstond een flinke aanrijding, waarbij twee personen gewond raakten. Ze werden per ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd. De Surinaamse politie was snel ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.