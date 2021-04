Vandaag weer COVID-19 persconferentie via Zoom

De Surinaamse regering organiseert vandaag, zondag 25 april 2021, weer een COVID-19 persconferentie. Deze zal om 12.00u via Zoom plaatsvinden. Tijdens deze meeting zullen leden van het COVID-19 clusterteam en deskundigen aan het woord komen.

Vrijdag hebben Surinaamse ziekenhuizen de noodklok geluid. De derde COVID-19-golf kan, indien de trend zoals het zich nu voordoet blijft aanhouden, veel ergere gevolgen hebben dan de eerste en de tweede golf.

De regering is de afgelopen dagen in overleg geweest met diverse actoren in Suriname en komt zondag 25 april met weloverwogen maatregelen voor de komende 2 weken.