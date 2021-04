Minister Mathoera van Defensie staat stil bij aantal coronadoden

Minister Krishna Mathoera van Defensie vraagt een ieder in Suriname om verantwoordelijkheid te nemen en zorgvuldig de COVID-19 regels na te leven. In deze tweede weekend total lockdown staat de bewindsvrouw stil bij de 195 landgenoten en de miljoenen anderen in de wereld die overleden zijn aan COVID-19.

“Een ongekende tragedie. Laten we bezinnen, bidden en meeleven. Laten we verantwoordelijkheid nemen om zorgvuldig Covid-regels na te leven, rekening te houden met anderen en te ondersteunen. We hebben mekaar nodig in deze strijd”, aldus de minister.

Binnen het Surinaamse ministerie van Defensie worden de COVID-19 maatregelen ook strikt in acht genomen. Met de uitbraak van een derde golf van besmettingen is enkele weken terug op instructie van de bewindsvrouw aan directie, staf en afdelingshoofden gevraagd om wederom tot een minimale bezetting te gaan.

Ook moeten personeelsleden ten allen tijde hun mondneusbedekking op hebben en zich houden aan Mohana (mond-neuskap op, handen wassen en 1.5 meter afstand houden). Volgens minister Mathoera kan alleen door gezamenlijk optreden COVID-19 worden bestreden.