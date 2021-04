Man vast na bedreigen ex-vriendin en familie via Facebook

Een 38-jarige man in Suriname kon waarschijnlijk niet verwerken dat zijn vriendin de relatie met hem had beëindigd. Hij heeft haar en haar familie op hun Facebookaccounts bedreigd. De politie heeft hem aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De man dreigde zijn ex-vriendin met verkrachting. Op de Facebookaccounts van de familieleden stuurde hij berichten dat hij mensen op hen zal afsturen. Hij vond dat het dan erger zou kunnen aflopen met de familieleden.

De ex-vriendin en haar familie namen de bedreigingen serieus. Ook belaagde hij de vrouw continu via Facebook door berichten naar haar te versturen. Er werd aangifte gedaan tegen de man, waarna hij is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.