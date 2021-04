VIDEO: Alyssa Tirtosentono (20) naar EK Badminton in Kiev

De 20-jarige badmintonster van Javaanse afkomst Alyssa Tirtosentono doet voor het eerst mee aan het EK Badminton, dat van 27 april t/m 2 mei wordt gehouden in Kiev (Oekraïne). Op zondag 25 april vanaf 19.30 is er een interview met haar te zien op RBU TV (Den Haag TV).

Als jeugdspeler behaalde Tirtosentono in 2018 zilver bij de Europese Jeugd Kampioenschappen. Ze komt uit een badminton familie. Haar vader Steven, was een fanatieke badminton liefhebber. Haar opa ‘Press’ was trainer en kampioen bij de veteranen. “Ik ging altijd met opa mee naar de trainingen. Zo is het dus begonnen”, zegt Alyssa tegen RBU.

Alyssa en haar dubbelpartner Deborah Jille spelen hun eerste partij uit tegen het Noorse duo Joergensen/Syvertsen. De wedstrijd is op 27 april, in ieder geval, na 13.30 uur. De wedstrijden zijn te volgen via badmintoneurope.tv.

RBU TV is elke laatste zondag van de maand vanaf 19.30 uur te zien op Den Haag TV. De volgende uitzending is zondag 25 april a.s.!(hh. elk uur t/m 04.00 uur):

Je vindt Den Haag TV op

https://denhaagfm.nl/tv/

Ziggo: Kanaal 40

Caiway: Kanaal 67

Telfort: Kanaal 327 of Kanaal 2163

KPN, XS4ALL: Kanaal 1312

Bekijk hier de teaser van het interview met Alyssa Tirtosentono op RBU TV: