Roué na lange tijd weer op de planken; maandag online show

Comedian Roué Verveer stond afgelopen week na lange tijd weer in de theaters en dit keer met zogenoemde testshows. Hij heeft zijn coronaspecial ‘Omdat het Niet Anders Kan’ gespeeld voor een totaal van 700 man. Zaterdag stond hij in het Breda Chassétheater (foto), maandag en dinsdag in Zuidplein Rotterdam en woensdag deed hij een show in Diligentia Den Haag.

“Het was een groot succes en smaakt heel erg naar meer!” zegt zijn manager Peter Rijsewijk tegen Waterkant. “Hij was niet weg te slaan van het podium en hopelijk mag hij weer snel aan de slag. Het enige minpuntje is dat niemand weet hoe nu verder. Er is geen vervolg, behalve de zogenaamde routekaart.”

Gelukkig kan hij komende week wel vrolijk verder, want op maandag 26 april doet Roué een unieke online comedyshow genaamd ‘Vrolijk Avondje Roué’. Vanuit theater De Meervaart in Amsterdam kan iedereen vanuit elke locatie live meekijken. Een ticket voor deze show kost 12,50 en is online te koop via meervaart.nl.

De show is na de uitzending nog 48 uur te bekijken via de meegestuurde link en inlogcode. Stel dat maandag 26 april om 20:15 uur je niet uitkomt, kan je het dus tot twee dagen later nog kijken. Ook fans in Suriname kunnen de show online volgen. In dit filmpje legt Roué uit hoe Surinaamse fans dat kunnen doen: