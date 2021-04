Start stakeholdersmeetings over nieuw ontwerp Waterkant

Op het terrein van de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) in Paramaribo, wordt vandaag gestart met stakeholders meetings over een nieuw ontwerp van de Waterkant. Dit als onderdeel van het PURP-project (Paramaribo Urban Rehabilitation Program).

Het doel van dit project is om nieuw leven te brengen in de historische binnenstad van Paramaribo. Vanuit de uitvoeringsunit van de PURP, welk een onderdeel is van het Directoraat Cultuur, is een reeks stakeholdersmeetings gepland over het nieuw ontwerp van de Waterkant.

Tegen die achtergrond zal Cultuurdirecteur Roseline Daan woensdagmorgen samen met vertegenwoordigers van de PURP, het team van ILACO Suriname NV en andere belanghebbenden zich laten informeren over de reeds bestaande ontwerpvoorstellen.

Ook zullen additionele voorstellen, om te komen tot een definitief ontwerp, worden besproken.