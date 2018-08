Binnenkort herstel van de historische binnenstad in Suriname

PARAMARIBO, 25 aug – De historische binnenstad van Paramaribo wordt binnen vijf jaar nieuw leven ingeblazen. Suriname en de Inter-American Development Bank (IDB) hebben een leningsovereenkomst van US-dollar 20 miljoen getekend voor de financiering van het Paramaribo Urbam Rehabilitation program (PURP).

PURP heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de sociaal-economisch herstel van de historische binnenstad. In dit kader was er vrijdag een informatiebijeenkomst in het Waaggebouw over het Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)- project van de IDB, om ge√Įnteresseerde partijen op de hoogte worden gehouden.