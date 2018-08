The Funmasters geeft na 25 jaar een concert in Suriname

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 25 aug – De bekende Kasekogroep The Funmasters uit Nederland geeft na 25 jaar een groot concert in Suriname. Dit vindt plaats op 14 december in de Anthony Nesty Sporthal. Naast de groep met zang van de bekende kaseko-sterren Iwan Esseboom en Henry Menes, zijn de bekende zanger Edje Rust en Trafassiman Edgar ‘Boegroe’ Burgos van de partij.

The Funmasters werd eind jaren zeventig opgericht. Met ‘Kamra Doro’ hun eerste eigen nummer nam de populariteit van de band toe. In de grote vakantie van 1980 gaf de Funmasters hun eerste show in Suriname. Met ‘Wittie Visie’, scoorde Funmasters een grote hit. De song is door Paul van Dalen meer bekend als Popi Paul geschreven.

‘Wittie Visie’ is naar zeggen van Iwan Esseboom eigenlijk een protestlied over ‘witte’ slaveneigenaren die de slaven niet goed behandelden. Funmasters scoorde nog andere hits als ‘Tamalin’, ‘Kijk, zo een mooie meid’. De populaire kasekogroep gaf in 1983 voor het laatst een optreden in Suriname.