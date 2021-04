Derde persoon overleden na tragisch verkeersongeval Oost-Westverbinding

In Suriname is dinsdagavond nog één slachtoffer van de fatale aanrijding maandag op de Oost-Westverbinding overleden. Het gaat om de 45-jarige Cedrick Gemerts, die zwaargewond raakte en in het ziekenhuis kwam te overlijden.

Gemerts was bestuurder van een Mitsubishi pick-up die met autopech langs de weg stond. Zijn voertuig werd op die plek in het donker door een HiAce bus in volle vaart van achteren aangereden.

Het slachtoffer was op dat moment bezig met de motor van zijn voertuig toen hij door de klap meters werd meegesleurd en gewond raakte. De man werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

Twee personen die in de bus zaten, de 55-jarige Jozef Pinas en de 50-jarige Marcelle Koosman, kwamen ter plekke om het leven. Drie andere inzittenden, onder wie een baby, werden voor medische hulp naar het ziekenhuis gebracht.