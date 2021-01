Historisch Waterkant krijgt nieuw ontwerp

Na maanden van voorbereiding en gesprekken met verschillende stakeholders is het contract getekend voor het ontwerpen van een nieuw en modern gezicht van de historische Waterkant in Paramaribo. Het contract voor dit nieuw ontwerp van de Waterkant is getekend met ILACO N.V in associatie met ITB en RHDHV, meldt Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP).

De Waterkant is één van de belangrijkste publieke plaatsen in het historisch centrum Paramaribo dat ook door de UNESCO gerekend wordt tot het Werelderfgoed. Het herontwerpen van de Waterkant biedt Suriname de gelegenheid publieke activiteiten ten behoeve van cultuur en educatie beter te benutten. Bij het ontwerp zal er ook aandacht besteed worden aan de uitdagingen die te maken hebben met de interactie tussen water en land en het uitzicht vanuit de Surinamerivier op onze unieke koloniale gebouwen.

Als opvolging van de contractondertekening zullen de belanghebbenden vanuit de overheid, de private sector en overige instanties geconsulteerd worden over de plannen. Daarbij wordt uitgekeken naar eventuele suggesties om deze activiteiten succesvol te maken. ILACO Suriname N.V en associaties zullen in de eerste helft van 2021 een draft ontwerp indienen bij de overheid, dat vervolgens voor goedkeuring zal worden ingediend bij de UNESCO.

Na goedkeuring, zal er een start gemaakt worden voor het aanbesteden en aantrekken van consultants voor een uitgebreide Environmental, Social and Impact Assessment onder alle belanghebbenden. Dit onderzoek zal samen met het finale ontwerp dienen als leidraad voor de werkelijke renovaties van de Waterkant in 2022.

Dit initiatief is onderdeel van een IDB lening en valt onder PURP. Deze lening is onder supervisie van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en wordt vertegenwoordigt door het Directoraat Cultuur.

Dit project is in 2017 getekend. Sindsdien worden activiteiten uitgevoerd in de binnenstad met name:

– de reconstructie van de Parlementsgebouwen,

– aanbestedingen voor het renoveren van geselecteerde overheidsgebouwen,

– het voorbereiden van activiteiten om delen van de binnenstad verder te verfraaien, inclusief de ordening van de verkeerssituatie,

– het voorbereiden van studies voor het verfraaien van de Waterkant.

Met het aanpakken van de Waterkant, komt de PURP een stap dichterbij het verwezenlijken van één van haar belangrijke doelen namelijk het aantrekken van meer lokale en internationale bezoekers naar onze binnenstad.