Taxichauffeur gestoken door klant die geen geld voor rit heeft

Een 33-jarige taxichauffeur is afgelopen donderdag aan de Anton Dragtenweg meerdere keren door een klant verwond met een scherp voorwerp, omdat deze klant geen geld had om de taxirit te betalen. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Uit voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat het slachtoffer P. Ch. taxichauffeur is bij een bekend taxibedrijf. Op oudjaarsdag, donderdag 31 december, reed hij een klant naar de omgeving van Clevia. Aan de Antondragtenweg voelde de taxichauffeur plotseling een slag aan zijn nek.

Hij vroeg aan de klant wat er aan de hand was maar werd wederom door hem aangevallen, waardoor de chauffeur uit zijn auto stapte. Met een klein scherp voorwerp dat hij bij zich had, probeerde P. Ch zich te verdedigen, maar de klant bleef op hem afkomen.

Om erger te voorkomen schreeuwde de taxichauffeur om hulp. Enkele medewerkers van een kantoor dat niet ver verwijderd was, schoten hem te hulp. De verdachte S.R. koos het hazenpad, achternagezeten door de medewerkers van het kantoor. Na de omgeving te hebben uitgekamd, werd R. door de medewerkers in een goot aangetroffen.

De politie van het bureau Geyersvlijt kreeg op 31 december omstreeks 21.55u een melding dat een slachtoffer met steekverwondingen, zich aan de Antondragtenweg ter hoogte van pandnummer 223 bevond. Bij aankomst van de politie werd het slachtoffer P. badend in zijn bloed aangetroffen.

Hij werd met een steekverwonding aan zijn nek en snijwonden aan zijn onderarm, rug en kin per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, meldt de politie.

De verdachte werd aangehouden en aan de politie overgedragen. Hij werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Hij verklaarde aan de politie dat hij geen geld had om de taxirit te betalen en daardoor de taxichauffeur met een scherp voorwerp aanviel.

Het scherp voorwerp waarmee hij P. Ch. de steekverwondingen heeft toegebracht, is in beslag genomen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte S.R. in verzekering gesteld.