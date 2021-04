Voorkant bus verwoest na zware dodelijke aanrijding tegen pick-up

Deze twee voertuigen waren maandagavond betrokken bij een zware aanrijding op de Oost-West verbinding in Suriname. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen en vijf gewond geraakt.

De toedracht van het verkeersongeval is nog niet bekend. De HiAce bus is aan de voorkant compleet verwoest. De Mitsubishi pick-up heeft schade aan de achterkant. Uit de beelden is op te maken dat de grijze bus mogelijk achterop de pick-up is geknald.

De twee mensen die kwamen te overlijden zouden bekneld zijn geraakt in de bus. Met hun dood is de verkeersbarometer dit jaar gestegen naar 27.