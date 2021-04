Autoriteiten buigen zich over oplossing voor marktverkopers

Na het meest recente besluit van de autoriteiten om de markten in Suriname gesloten te houden en daarmee verdere besmetting tegen te gaan, zijn de verkopers geïnstrueerd hun waar langs de straat aan de man te brengen. Maar de situatie zoals die zich in de omgeving van de Centrale Markt en de Vreedzaam Markt voordoet, is niet wat marktmeester Gautam Dhanai graag heeft. Momenteel buigen de markmeester, districtscommissaris Ricardo Bhola en het COVID-19-managementteam zich over een oplossing.

Marktmeester Dhanai zegt dat het managementteam zich afgelopen vrijdag bij de markt heeft georiënteerd. Vanuit de marktleiding zijn er oplossingsvoorstellen gedaan. Een daarvan is de markt gedeeltelijk open te stellen. Het gaat dan om het ringgedeelte van de ingangs- naar de uitgangspoort. Indien dit gedeelte wordt opengesteld, meent Dhanai dat er dan een redelijke groep geaccommodeerd kan worden. Hij noemt de groothandelaren, vis- en vleesverkopers en de groep marktventers die zich nu op straat voor de markt ophoudt.

Deze voorstellen zijn in een rapport vervat, dat zal worden opgestuurd naar de Surinaamse minister van Volksgezondheid. Met de bewindsman zal ook overlegd worden omtrent het openstellen van het bovenste gedeelte van de markt. Marktmeester Dhanai wijst erop dat niet alle marktventers op straat staan. Zij die kleding en kramerijen verkopen zitten thuis en ontberen inkomsten. Ook voor hen moet er een oplossing gezocht worden.

Hoewel de markt reeds enige tijd door haar opgestelde en door het ministerie goedgekeurde protocollen hanteerde, zegt Gautam dat wordt uitgekeken naar eventuele andere protocollen van het ministerie. Hij ziet ook graag controle van het BOG en bestuursambtenaren bij zij die vis en vlees op straat aan de man brengen.

De marktmeester respecteert de maatregelen van de autoriteiten en benadrukt dat deze bedoeld zijn om verdere spreiding van het virus de kop in te drukken. Hij roept marktverkopers op zich ook te laten vaccineren