Dode man in auto is buurtbewoner die week niet was gezien

De man die gisteren dood werd aangetroffen in een auto die geparkeerd stond op de berm langs de Poesoegroenoestraat, is John D. Het gaat om een bekende man uit de buurt, die vorige week voor het laatst gezien was.

Het lijk werd ontdekt door een man die een onaangename geur uit de richting van de auto waarnam. Hij nam een kijkje in het voertuig en zag tot zijn grote schrik een levenloos lichaam in het voertuig. Het lijk verkeerde in verre staat van ontbinding.

Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het lichaam van de man is na onderzoek ter plaatse afgevoerd (foto) en door de justitiële autoriteiten in beslag genomen voor verder onderzoek.