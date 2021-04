Militairen maken tenten en schoolborden voor leerlingen afgebrande school

Door inzet van de manschappen van het Nationaal Leger van Suriname kunnen leerlingen van de Heilig Hartschool, een GLO-school te La Vigilantia die in oktober vorig jaar is afgebrand, weer van onderwijs genieten. In een week tijd zijn drie houten tentjes opgezet, inclusief met schoolborden. Het initiatief tot deze actie komt van minister Krishna Mathoera van Defensie in samenspraak met de bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Robert Kartodikromo.

Minister Mathoera heeft vaker aangegeven dat het leger dichterbij de samenleving moet opereren en de ondersteuning moet geven in moeilijke tijden. In oktober vorig jaar brak er brand uit, waardoor een groot deel van de ruimtes van de school door brand zijn vernietigd.

Vanuit de leiding van het ministerie werd er toen contact opgenomen met het onderhoofd van de school, Jozua Graanoogst. Hij is erg onder de indruk van de snelle aanpak van de militairen. Graanoogst spreekt vooral ook dank uit aan Jayant Bidesie, onderdirecteur Financiën bij het ministerie van Defensie, die als oud-leerling van de school een belangrijke bijdrage heeft geleverd in de communicatie tussen het ministerie en de school.

“De heren zijn geweest en ze hebben prachtig werk verricht”, benadrukt het onderhoofd. Het hout heeft de school gedoneerd gekregen van een ondernemer en voor de rest hebben de militairen gezorgd. Graanoogst vindt het alleen jammer dat door de huidige pandemie de leerlingen niet optimaal gebruik kunnen maken van de tenten.

In maart hebben militairen ook het terrein van bejaardentehuis Ashiana schoongemaakt.