Vergoeding Cubaanse artsen in Suriname omhoog

De vergoeding van de Cubaanse artsen in Suriname zal voortaan ook op basis van de koers van 14.29 voor de US dollar plaatsvinden, in plaats van 7,52 die eerder was vastgesteld. Dat heeft minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning is tijdens de DNA-vergadering van 13 april 2021 laten weten.

De bewindsman gaf aan dat niet alleen de artsen betaald moeten worden, maar ook Cuba zelf. Daar is er een achterstand van rond de 2 miljoen USD, die door de vorige regering is achtergelaten. Minister Achaibersing zei dat dit opgelost zal worden.

Achaibersing liet verder weten dat er ten aanzien van Surinaamse studenten in het buitenland, 91.000 USD is goedgekeurd om hen te ondersteunen. Deze goedkeuring vond plaats in de Raad van Ministers.