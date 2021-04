Politieagent bureau Domburg besmet met COVID-19; station 10 dagen gesloten

Een politieagent van bureau Domburg is positief getest op het coronavirus. Namens het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) en de politiearts is het station voor 10 dagen gesloten worden en is iedereen in quarantaine geplaatst.

Woensdagavond is uit de update van de COVID-19 website van de overheid gebleken dat de afgelopen 24 uur in Suriname weer 54 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd.

Het aantal personen in ziekenhuizen is gestegen van 35 (dinsdag) naar 40 (woensdag) en het aantal personen in de ICU van 9 naar 11. Daarnaast zitten er 104 mensen die positief getest zijn in isolatie.