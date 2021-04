Minister Ramadhin bezoekt traditioneel gezag te Drietabbetje

Na het oriëntatie bezoek van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid aan het Boven Suriname gebied op 5 en 6 maart, waar door de bewoners naar voren is gekomen dat ze graag de minister een bezoek zien brengen aan de Granman, heeft het ministerie afgelopen week een bezoek gebracht aan het Boven Suriname en Tapanahony gebied.

Te Asidonhopo heeft de directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul een onderhoud gehad met het traditioneel gezag. Er is kennisgemaakt met de Granman en uitleg gegeven over het belang van vaccineren tegen COVID-19. Ook is uitleg gegeven over de covid situatie in het land en de mogelijke gevolgen van een eventuele derde golf.

Minister Ramadhin bracht samen met de directeur van de Medische Zending, Herman Jintie, een bezoek aan het traditioneel gezag van Drietabbetje waar ook is gesproken over het belang van vaccineren en de covid-situatie. Hier is ook naar voren gekomen dat er nog wat aandachtspunten zijn voor wat betreft de gezondheidszorg in het Tapanahony gebied. De bewindsman neemt deze punten mee en zal samen met Jintie opzoek gaan naar oplossingen.

Het traditioneel gezag van zowel Asidonhopo als Drietabbetje wil graag meer voorlichting voor wat betreft het vaccineren. De Medische Zending zal samen met het ministerie van Volksgezondheid werk van maken om zoveel mogelijk informatie te delen met deze gebieden. Vast staat wel dat het traditioneel gezag het COVID-vaccin zal accepteren en daarmee de boodschap van bescherming tegen COVID-19 op hun manier zal overbrengen aan de lokale dorpsgemeenschappen.

Er ligt een vervolg bezoek van het ministerie van Volksgezondheid in de planning om de actuele zaken te bespreken en ook andere gebieden te bezoeken in Sipaliwini en Brokopondo.