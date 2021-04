Eigenaar groentenmarkt woedend om wildplassers voor z’n deur

De eigenaar van Highway Groentenmarkt in Suriname is niet te spreken over een actie van enkele asociale burgers maandagavond voor zijn deur. Een bus met mensen stopte iets na 19.00u voor de deur, waarna enkele inzittenden precies voor zijn deur gingen plassen.

De eigenaar is woedend en heeft beelden van het gebeuren online gezet. Op Facebook zegt hij hierover:

“Belachelijk dit! Ik kan me niet voorstellen dat mensen zich echt als honden gedragen. Je kan onmogelijk voor een zaak staan plassen als een idioot! Dit is onkan! Schaam je dood stelletjes viezerikken! Je kon effe goed naast de zaak of elders plassen! Maar come on!“

Op de beelden die hij online heeft geplaatst is te zien dat diverse mannen tegen de gevel van de groentenzaak staan te plassen. Tot zijn grote verbazing doet ook een vrouw haar behoefte precies voor de deur.

Bekijk de beelden hieronder:

Erg!!! Massaal delen aub! Geplaatst door Highway Groentenmarkt op Maandag 5 april 2021