First lady herdenkt Pasen met kinderen op paleis

De Surinaamse first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry heeft in verband met Pasen een leuke paasactiviteit gehad met kinderen. Aan deze activiteit op maandag 5 april, 2e Pasen, hebben ongeveer 60 kinderen in de leeftijdsgroep 4-11 jaar uit diverse delen in de gemeenschap meegedaan. De activiteit werd gehouden op het achterbalkon van het Presidentieel Paleis in Suriname.

Voordat de kinderen begonnen met knutselen, heeft de first lady hen toegesproken en hen voorgehouden wat het paasfeest inhoudt. Hierna mochten de kinderen een paasei grabbelen uit een doos. Aan elk paasei werd een presentje gekoppeld.

Nadat alle kinderen aan de beurt zijn gekomen, mochten zij hun fantasieën de vrije loop laten en een blanco paasei kleuren. Vol trots toonden de kinderen elkaar hun zelf gekleurd paasei. Alle kinderen kregen een maaltijd en ten einde van de activiteit mochten alle kinderen een snoepbakje in ontvangst nemen van de presidentsvrouw.