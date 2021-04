Moeder doet aangifte na meerdere mishandelingen door drugsverslaafde zoon

De Surinaamse politie heeft een drugsverslaafde zoon, die zijn moeder vaker mishandelde, afgelopen donderdag ingesloten. De 35-jarige N.S. is op donderdag 1 april door de politie van het bureau Nieuw Nickerie, afdeling Huiselijk Geweld aangehouden voor mishandeling van zijn moeder meldt het Korps Politie Suriname.

Het slachtoffer moeder R.S. deed op woensdag 17 februari jl. voor het eerst aangifte tegen haar zoon, maar wenste echter geen strafrechtelijke vervolging. Ze gaf de wetsdienaren toen te kennen dat hij drugsverslaafde is en het best in een afkickcentrum geplaatst kan worden.

N.S. sloeg zijn moeder vaker wanneer hij geen geld van haar kon krijgen. Van de mishandelingen hield ze vaker letsel over. De moeder deed op 15 maart wederom aangifte tegen haar zoon, toen hij haar weer slagen had toegebracht. Dit keer wenste zij echter wel strafrechtelijke vervolging tegen hem.

De drugsverslaafde zoon werd opgespoord en aangehouden. Tijdens zijn voorgeleiding weigerde hij om antwoord te geven op de gestelde vragen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd hij in verzekering gesteld meldt de politie.