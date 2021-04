Ondernemer bezorgt over toenemende criminaliteit; verwacht extreme verruwing

[INGEZONDEN] – Ondernemer Ravi Bhattoe van Virova Security N.V. maakt zich ernstige zorgen over de snel toenemende criminaliteit in Suriname. In zijn dagelijkse werkzaamheden bij het securitybedrijf merkt Bhattoe op dat diefstal van goederen in de winkels en in de auto extreme vormen aanneemt. Door de slechte economische situatie van het land en door het slappe optreden van beleidsmakers, verwacht de ondernemer dat de criminaliteit extreme vormen zal aannemen en de verruwing zal toenemen, waarbij de burgerij het gelag betaalt.

Bhattoe zegt dat zeker door de huidige beleidsmakers steeds aangekaart werd dat zij een veiligheidsplan ‘ready’ hadden, maar tot nu toe is het gebleken dat het slechts om populistische uitspraken gaat. Populisme is volgens hem gebruikt om zetelwinst te behalen en het volk voor de gek te houden. De veiligheid van burgers is niet gegarandeerd en zal alleen maar verergeren gezien de economische situatie.

“Jammer genoeg is de focus van deze regering alleen om achter het zogenoemde wanbeleid en de toenmalige beleidmakers van alle instanties aan te zitten. Het is nu mooi geweest. Het is nu tijd dat de regering, na acht maanden, tenminste een tweesporig beleid uitstippelt en overgaat tot het daadwerkelijk realiseren van hun belofte. Hebben deze machthebbers nagedacht wat het betekent voor Suriname en zeker alle ondernemers de opnieuw verlaagd kredietwaardigheid van Suriname van C naar RD (Restricted Default)?”, vraagt Bhattoe zich af.

De ondernemer benadrukt dat het Korps Politie Suriname jaar in en uit onderbezet is en niet alle tools heeft, waardoor de criminelen de overmacht hebben. Het systeem moet geüpgraded worden met nieuwe technologieën. Volgens Bhattoe hoeft de regering hiervoor niet het wiel uit te vinden, omdat deze wereldwijd al toegepast worden. Nu met steeds moderner wordende beveiligingssystemen kan het allemaal veel gemakkelijker, maar die investering moet gepleegd worden: in equipment en knowhow. “Een veilig land zorgt voor groei van de toerisme sector. Doordat deze sector een boost zal krijgen, zullen de inkomsten ook groeien. Ook is het dan aantrekkelijk voor Surinaamse en buitenlandse investeerders die in het land willen investeren”, merkt Bhattoe op.

De ondernemer somt enkele belangrijke punten uit de jaarrede 2020 die uitgesproken werd op 29 september door president Chandrikapersad Santokhi in de Nationale Assemblee. De president is toen populistisch geweest en begon met ‘wi moe seti kondre bun! Dat hebben we beloofd, dat gaan we ook doen.’ In de jaarrede zijn al de bovengenoemde zaken aangekaart, weliswaar is er tot nu toe geen invulling aangegeven. Enkele van deze punten zijn:

Voor Suriname is toerisme een belangrijke economische sector. Deze sector is arbeidsintensief, levert een grote bijdrage aan het creëren van werkgelegenheid, en heeft raakvlakken met vrijwel alle andere sectoren.

Veiligheid in buurten is voor het ministerie van Justitie een sleutelactiviteit. Zowel in de kustvlakte als het binnenland. Om het veiligheidsgevoel van de burger te vergroten, wordt de controle op naleving van de wetten en handhaving van de openbare orde opgevoerd.

We versterken dit dienstjaar 2021 de afdelingen Narcoticabrigade en Fraude.

Dat geldt ook voor het instituut buurtmanagement en de surveillance- en inlichtingendienst.

Bhattoe hoopt dat de regering haar belofte nakomt en prioriteiten stelt in hun plan van aanpak. Set a kondre kon!