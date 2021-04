Minister van defensie: ‘Gedrag 4 aangehouden militairen onacceptabel’

De Surinaamse minister van Defensie Krishna Mathoera heeft geschokt en met afschuw gereageerd op de aanhouding van vier militairen. De vier werden aangehouden op verdenking van ontvoering, beroving, mishandeling en verkrachting.

Het ministerie van Defensie in Suriname bevestigt dat er een zaak in onderzoek is, waarbij vier van haar militaire medewerkers van zeer ernstige strafbare feiten worden verdacht. Er is aangifte bij de politie gedaan, waarna de zaak is overgedragen aan de Militaire Politie die de verdachten dan in verzekering heeft gesteld.

“De strafbare feiten waarvan ze worden verdacht zijn zeer ernstig en het vult Defensie met afschuw dat haar medewerkers deel zijn van zulke ernstige misdrijven. Dit past helemaal niet in de kernwaarden, integriteitscodes en het gedrag dat van militairen wordt verwacht. Wij zullen alvast conform de wetgeving deze militairen administratief uit hun ambt schorsen. Indien de gepleegde strafbare feiten inderdaad op waarheid berusten, zullen wij er ook niet voor schromen om de meest ernstige tuchtstraf toe te passen”, benadrukt de bewindsvrouw.

Minister Mathoera voegt eraan toe dat dit soort handelingen van militairen totaal afwijkt van het beleid van het ministerie. Defensie betreurt dit. De minister zegt dat het geheel integriteitsbeleid in de komende tijd zal worden aangescherpt, terwijl er ook een bewustwording komt over kernwaarden.