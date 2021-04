Militairen aangehouden voor ontvoering, beroving, mishandeling en verkrachting

Vier militairen die bij de marine te Nieuw-Amsterdam werken, hebben een man in Suriname in het afgelopen weekend ontvoerd, beroofd en mishandeld. Een van hen heeft de vrouw van het slachtoffer ook nog verkracht, waarbij haar tweelingzonen van drie jaar dat zouden hebben gezien. De militairen hebben het echtpaar ook bedreigd.

In eerste instantie was er aangifte gedaan tegen onbekende verdachten. Het is de politie van Mariënburg echter gelukt om na goed onderzoek in beeld te brengen dat het gaat om vier militairen. De Surinaamse militaire politie heeft hen dinsdag aangehouden en in verzekering gesteld.

Het mannelijke slachtoffer stond voor een winkel in Commewijne toen de militairen bij hem gingen. Zij zagen dat hij marihuana bij zich had en maakten de drugs afhandig. Daarna namen ze hem tegen zijn wil mee in de auto en sloegen hem om de drugs. De militairen hielden hem voor agenten te zijn, die hem naar het bureau zouden overbrengen.

Zij brachten de man echter niet naar het politiestation maar reden met hem rond en gingen op den duur naar zijn woning. Twee van de militairen gingen in de woning en vroegen de vrouw van het slachtoffer naar meer drugs. Een van hen besloot na een poos op de uitkijk te staan.

De ander bleef met de vrouw in het huis achter. Hij verkrachtte haar terwijl haar kinderen in het huis waren. Hij zei tegen de vrouw dat het erger met haar man zou aflopen, indien zij haar kleding niet zou uittrekken en dat haar kinderen vermoord zouden worden.

Na de verkrachting ging hij samen met de militair die op de uitkijk stond, weer in de auto waar de twee overige militairen samen met het slachtoffer was. Zij reden met de man weg en lieten hem aan de Zuster Jensenweg achter.

Het slachtoffer noteerde het kenteken van de auto van de militairen en speelde dat door aan de politie.