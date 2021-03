First Lady overhandigt donaties persoonlijk aan bewoners

Bewoners van het ressort La Vigilantia in het district Para hebben zich ingenomen getoond met gestes die het Instituut van de First Lady in Suriname aan hun heeft gedaan. De presidentsvrouw heeft op dinsdag 30 maart waardebonnen geschonken aan huishoudens in het ressort. First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry was persoonlijk aanwezig om niet alleen de coupons te overhandigen, maar de mensen ook een vrolijk en gezegend Pasen toe te wensen.

Het Instituut van de Surinaamse First Lady is reeds enige tijd bezig huishoudens in verschillende gebieden aan te doen. De presidentsvrouw is zich bewust van de noden binnen de samenleving en probeert zij die het het meest nodig hebben middels waardebonnen tegemoet te komen. In plaats van pakketten met vooraf geselecteerde producten, worden er coupons verstrekt waarmee de mensen hun spullen naar keuze kunnen betrekken bij de aangewezen plek.

Dinsdag zijn ruim 400 huishoudens blij gemaakt met waardebonnen van SRD 500. De bewoners stelden het initiatief en de aanwezigheid van de presidentsvrouw zeer op prijs. “Ik ben blij dat zij het initiatief heeft genomen ons te ondersteunen” en “We zullen er goed gebruik van maken”, waren enkele reacties.

Eerder heeft het instituut waardecoupons verstrekt aan behoeftige huishoudens in Paramaribo-Centrum, Commewijne en Nickerie. Daarnaast hebben ook werkers in de gezondheidszorg donaties van de presidentsvrouw ontvangen.