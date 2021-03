Vier leden van roversbende klemgereden door politie

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo, Recherche Midden en de Inlichtingendienst hebben gezamenlijk Raoul W. (39), Fabian R. (35), Cally S. (38) en Chevello K. (21) woensdag klemgereden in een auto op de hoek van de Kashmir- en Napelstraat. De mannen maken vermoedelijk deel uit van een roversbende.

Zij zouden onder meer betrokkenheid hebben bij de beroving van twee personen eerder deze week op de hoek van de Indira Gandhi- en Groot Blijdenshoopweg in Suriname. Bij deze beroving zijn een auto, een halsketting en een tas met 6.000 euro en SRD 80 duizend buitgemaakt.

De twee slachtoffers stopten bij de kruising om iets uit de laadbak te nemen, waarna zij werden beroofd van de spullen. De daders reden weg in de gestolen auto die zij achterlieten in de Amrietweg.

Een van de aangehouden mannen, Calli S., was in februari ontvlucht uit het cellenhuis aan de Keizerstraat. Hij zat toen in detentie voor een beroving. Na zijn ontvluchting ging hij waarschijnlijk door met het plegen van strafbare feiten.

Zijn medeverdachte, Raoul W., werd sedert 2017 door de Surinaamse politie gezocht voor diefstallen.