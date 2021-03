Flinke prijsverhoging Melkcentrale producten

De prijs van melk, yoghurt en andere producten van de Melkcentrale in Suriname gaan morgen flink de lucht in. Zo zal ingaande donderdag 1 april een liter melk SRD 12.50 kosten in plaats van SRD 9,50. Dit geldt voor volle, halfvolle en magere melk. Ingaande 1 februari was de melkprijs reeds met SRD 1 verhoogd.

De prijs van yoghurt en de andere producten worden ook met een paar SRD’s aangepast. Zo zal een beker 500 ml magere yoghurt SRD 20 kosten in plaats van SRD 15. Een beker van 250 ml wordt van SRD 8 verhoogd naar SRD 10.

Hieronder de oude en nieuwe prijslijst van de Melkcentrale.

De oude prijslijst

De nieuwe prijslijst