VIDEO: Toch feest bij Waka Pasi op Phagwa dag

Ondanks de dringende oproep van de Surinaamse overheid, om Phagwa niet met grote groepen te vieren in Suriname, zijn mensen maandag aan het eind van de middag toch bij elkaar gekomen in de stad. In de omgeving Palmentuin/Waka Pasi waren honderden mensen aanwezig die aan het feesten waren. Het ging voornamelijk om jongeren blijkt uit de beelden die gedeeld werden (onder).

De politie was in eerste instantie nergens te bekennen, maar kwam later op het feest af. Met veel moeite lukt het hen om de Palmentuin/Waka Pasi schoon te vegen. De groepen verplaatst zich echter naar het Onafhankelijkheidsplein en de Waterkant, waar veel mensen bleven hangen ook op straat.

Het verkeer had hier last van hetgeen zorgde voor een flinke file in de omgeving, waardoor de chaos compleet was. Een korte indruk van het feest bij Palmentuin/Waka Pasi: