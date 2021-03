VIDEO: Vechtpartij mondt uit in schietincident; ook auto beschadigd

De politie in Suriname kreeg iets na 13.00u vanmiddag een melding van een schietincident met meerdere slachtoffers, aan de Peperboomstraat. Eenheden van het korps dirigeerden ter plaatse. Volgens de eerste informatie zou het gaan om een vechtpartij tussen twee partijen, die uit de hand is gelopen.

Er zouden daarbij schoten zijn gelost en enkele slachtoffers zijn gevallen. Deze zijn per eigen gelegenheid voor medische behandeling vetrokken naar de Spoedeisende Hulp (SEH). De Surinaamse politie is op dit moment ter plaatse bezig met het onderzoek waarbij zij probeert te achterhalen wat zich op het adres heeft afgespeeld.

Op voormelde locatie is ook een auto van de weg geraakt en bijna in een goot belandt. Het voertuig is zwaar beschadigd op de berm zoals ook te zien is in het filmpje en de foto. De politie schakelde een sleepdienst in om het voertuig weg te slepen.