Drie aanhoudingen na doodschieten Valentino Cederburg (29) bij ruzie

De Surinaamse politie heeft drie personen aangehouden na een uit de hand gelopen ruzie afgelopen vrijdag, waarbij de 29-jarige Valentino Cederburg (foto) door een opgelopen schotverwonding om het leven is gekomen. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Wetsdienaren van het politiebureau Munder en het RBTP speelden vrijdagmiddag 26 maart in op een melding van het Command Center dat aan de Peperboomstraat in de omgeving die bekend staat als ‘Texas’ zich een schietincident had voorgedaan.

Bij aankomst op de locatie bleek het te gaan om een slepende ruzie tussen broers en een buurtbewoner, die uit de hand is gelopen. Hierbij liepen de twee broers schotverwondingen op en de schutter en de verdachte R.S. steekverwondingen op.

Beide partijen deden per eigen gelegenheid de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis aan, waarbij Valentino kort na aankomst op de SEH door de opgelopen verwonding het leven liet. Zijn jongere broer U.C. (19) die ook een schotverwonding in zijn borststreek opliep, moest ten gevolge van een opgelopen klaplong met spoed worden geopereerd.

De schutter D.M. liep steekverwondingen op aan zijn rug en schouderblad. Zowel de jongere broer U.C. en de schutter D.M. zijn onder politiebewaking in de ziekenrichting opgenomen. De andere verdachte R.S. liep een diepe wond aan zijn arm op en moest ook medisch worden behandeld.

Drie verdachten, van wie R.S. (17), D.M. (33) en U.C. (19) zijn in deze zaak aangehouden.

Het ontzielde lichaam van Valentino Cederburg is na gepleegde overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen, terwijl de drie verdachten D.M., U.C. en R.S. in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten meldt de politie.