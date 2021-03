62-jarige man al een maand vermist in Suriname

Deze 62-jarige man is al sinds vorige maand vermist in Suriname. Volgens de Surinaamse politie gaat het om de heer Bhoealdew Biharie, geboren op 22 april 1958 te Paramaribo en wonende aan de Aquariusstraat nummer 55 te Paramaribo.

De vermiste man is in februari 2021 voor het laatst gezien op zijn woonadres. Hij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van het ressort Munder op de telefoonnummers 443777; 6807265; 443778, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost meldt de politie.