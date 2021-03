Bij een aanrijding tussen drie voertuigen vanmorgen in Suriname, is één van de voertuigen van de weg geraakt en in een goot lang de weg terecht gekomen.

Het ongeval gebeurde rond 07.45u op de hoek van de Martin Luther King- en de Dwarkaweg. Wat er precies gebeurde en wie als veroorzaker kan worden gezien, is nog niet duidelijk.

Één van de voertuigen belandde in de goot langs de Dwarkaweg. Niemand raakte gewond. De politie van Houttuin is ter plaatse voor onderzoek.