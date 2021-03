Binnenkort in de boekhandel: ‘Reisdagboek Suriname’

Volgende maand verschijnt een nieuw reisboek over Suriname getiteld ‘Reisdagboek Suriname, Mijn reis naar roti en regenwoud‘. Het boek is geschreven door reisjournalist Anika Redhed en komt 30 april uit.



Met dit reisdagboek met stevige ringband kan je je eigen reisverhaal schrijven. Je komt al in de stemming met leuke weetjes en quotes over het land. Er staan veel vragen in, die de schrijver op weg helpen om een interessant, leuk en boeiend verslag te schrijven van zijn eigen reis door dit land van regenwouden, gifkikkers en veelzijdige keuken.

Het zal bij elke boekhandel in Nederland verkrijgbaar zijn voor 14,95. Reisdagboek Suriname: alsof je je eigen reisgids schrijft, maar dan leuker. Zorg voor een mooi aandenken met dit reisdagboek.

Het is het volgende reisdagboek in een lange serie. Er is natuurlijk ook het Reisdagboek Nederland in drie talen, het Reisdagboek Thuis voor vermaak tijdens elke lockdown, algemene reisdagboeken en reisdagboeken voor landen als Egypte, Thailand, IJsland, Zijderoute, Curaçao, enz.