Stichting 1 voor 12 viert jaardag met Paranen

De stichting 1 voor 12 in Suriname, heeft op 23 maart 2021 haar zestienjarig bestaan gevierd met de jeugd en senioren van het district Para. Dit gebeurde in de hoofdstad van Para, Onverwacht bij de bakkerij/cafetaria van de stichting. Kinderen van Bersaba, Vierkinderen en Bernharddorp. Vanuit Paramaribo waren ook aanwezig personen die geholpen zijn door tussenkomst van 1 voor 12. De aanwezigen werden voorzien van een maaltijd en aan het eind een pakket voor zowel de kinderen als de senioren.

1 voor 12, voorzitter Louis Vismale werd zingend verwelkomd door de menigte met een verjaardagsliedje. Door het districtscommissariaat van Para werd hij bekroond, de koning van Para. Mevrouw Pique, die burgermoeder Marlene Joden vertegenwoordigde gaf aan dat 1 voor 12 niet weg te denken is en een begrip is in de samenleving tot ver buiten de Surinaamse grenzen. Zij bedankte 1 voor 12 voor de hulp die zij biedt in Para aan kinderen en seniorenburgers.

Vismale gaf aan dat hij Para zal blijven ondersteunen. Hij deed een beroep op de samenleving op gebruik te maken van de bakkerij en cafetaria, zodat de stichting meer kan verdienen en zodoende meer kan doen.

De 1 voor 12-voorzitter voelt zich ook zestien jaar, even oud als de stichting. “Ik voel me jong vandaag en ik mag u vertellen het was heel zwaar als ik kort moet terugblikken. Wij hebben verschillende problemen op ons bord gekregen”. Een geval die hem bij blijft, is een kindje die naar Colombia moest voor een operatie, maar er waren geen reguliere vluchten, alleen charter. Vismale sprak een speciale dank uit aan ex-minister Guno Castelen die het toen mogelijk heeft gemaakt dat het kindje naar Colombia kon afreizen. Het kindje, nu al een tiener was ook aanwezig op de jaardag van de stichting en is kerngezond.

Stichting 1 voor 12 heeft dertien personen van haar familie blij gemaakt met een bedrag van tussen de SRD 250 en SRD 3000. De gelden zijn bedoeld voor verschillende doeleinden, waaronder het betalen van het transport voor de dialyse, het betalen van huishuur etc. Vismale is de donateurs dankbaar voor hun ondersteuning in de afgelopen zestien jaar en hoopt op voortzetting hiervan.