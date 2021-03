Oom opgesloten voor mishandeling van nichtje om SRD 100

De politie van het bureau Latour heeft op woensdagavond 17 maart de 29-jarige verdachte S.M. op zijn woonadres aangehouden. De wetsdienaren kregen van het Command Center de melding van een mishandeling op een adres in het politie ressort. Daar aangekomen trof de politie zowel de verdachte S.M. als zijn 19-jarig nichtje C.M. met letsels aan meldt het Korps Politie Suriname.

Onderzoek wees uit dat C.M. een SRD 100 kwijt was, die zij in haar klerenkast had bewaard. Aangezien zij had opgemerkt dat haar oom S.M. uit haar slaapkamer kwam, rees bij haar het vermoeden dat hij het geld had weggenomen. C.M. sprak haar oom daarover aan, waardoor er een heftige woordenwisseling ontstond tussen C.M. en S.M.

De oom was zo verhit, nam een muziek box die in zijn nabije omgeving was en bracht zijn nichtje daarmee slagen toe in het gezicht. Hierdoor ontstond er een worsteling tussen oom en nichtje. De oom beet op een gegeven moment in de rug van C.M. Bij die gelegenheid lukte het haar om uit die worsteling te geraken en pakte het nichtje een scherp voorwerp, waarmee ze in het gezicht van haar oom zwaaide.

S.M. werd geraakt aan zijn neus en hield enkele schrammen daarvan over. De jonge vrouw die ernstig met de muziek box door haar oom werd mishandeld, heeft vermoedelijk een kaakfractuur opgelopen en is verwezen naar de KNO-arts. Beiden werden voor medische behandeling eerst afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis, waarna zij werden overgebracht naar het politiebureau.

De verdachte S.M. geeft wel toe dat hij zijn nichtje C.M. te lijf is gegaan, maar ontkent het geld te hebben weggenomen. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de oom in verzekering gesteld, terwijl het scherp voorwerp en de muziek box in beslag zijn genomen meldt de politie.